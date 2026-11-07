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Yeniden Refah Partisi heyeti Ankara Barosu'na hukukçuların sorunları raporunu sundu

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Yeniden Refah Partisi heyeti Ankara Barosu'na hukukçuların sorunları raporunu sundu
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Yeniden Refah Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu'na 'Türkiye'de Hukukçuların Problemleri ve Çözüm Önerileri' raporunu sundu. Görüşmede mesleki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı, baro heyete teşekkür etti.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu'nu ziyaret etti. Heyet, " Türkiye'de Hukukçuların Problemleri ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporu sundu. Görüşmede, mesleki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeniden Refah Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök, Hukuk İşleri Başkan yardımcıları ile komisyon ve teşkilat üyeleri, baroya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada, "Görüşmede heyet, 'Türkiye'de Hukukçuların Problemleri ve Çözüm Önerileri' başlıklı raporunu sundu. Raporda ele alınan mesleki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Ankara Barosu, Gök ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve çalışmalarını paylaştıkları için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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