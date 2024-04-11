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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Babası Necmettin Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve parti üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabri başında Yasin Suresi okundu ve dualar edildi.

Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve bu bayramın zulüm, sömürü altında geçirilen son bayram olmasını temenni etti.

Erbakan, babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın siyasetçi, akademisyen, girişimci, iş adamı, öğretmen, devlet adamı gibi kimlikleri başta olmak üzere her yönüyle örnek bir insan olduğunu hatırlattı.

Babasının İslam alemine ve bütün millete 3 temel ders verdiğini ifade eden Erbakan, "Birinci ders 'İslamsız saadet olmaz' dersiydi. Bir insan dünyada da, ahirette de kurtuluşa ermek için İslam'a sarılacak. Bu dersi bütün muhatap olduğu insanlara, kitlelere, bütün hayatı ve mücadelesi boyunca rahmetli Erbakan Hocamız verdi. Vermiş olduğu ikinci ders 'Cihatsız İslam olmaz' dersiydi. İslam dininin cihat dini olduğunu, dünya imtihanından geçer not alabilmek için mutlaka cihat dersinden geçer not almamız gerektiğini bizlere öğretti. Üçüncü dersi de 'Cihat farzını eda ederken mücadele edeceğimiz unsurlar, dünya siyonizmidir', çünkü cihat farzının temel amacıyla, temel hedefiyle, temel tanımıyla dünya siyonizminin inancı taban tabana zıttı." ifadelerini kullandı.

Cihat farzının bütün insanlığın saadete ermesi, herkese refah, herkese adalet, herkese huzur ve barış sağlanması için mücadele etmek olduğunu hatırlatan Erbakan, "Bu cihat farzını hakkıyla eda edebilmek isteyen bir Müslüman dünya siyonizmini de hakkıyla tanımak mecburiyetindedir. Bu dersi de bizlere hayatı boyunca verdi, öğretti, Allah ondan razı olsun. Siyonizmin düşünce yapısı, hedefleri, planları, organizasyon yapısı, çalışma metotları, bunları şuurlu bir Müslüman en güzel şekilde bilecek ki bu yapıya karşı, dünya siyonizmine, şeytanın ordusuna karşı hakkıyla mücadele edebilsin, etkili bir şekilde mücadele edebilsin ve cihat farzını hakkıyla eda edebilsin." diye konuştu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın İslam dininin sadece iman, iyi ahlak ve bireysel ibadetlerden ibaret olmadığını öğrettiğini de anımsatan Fatih Erbakan, İslam'ın aynı zamanda cihat dini olduğunu vurguladı.

Erbakan, babasının layık dava erleri olmayı, insanlara faydalı olmayı Allah'ın kendilerine nasip etmesini istediğini söyledi.

Kabir ziyareti ardından mezarlıkta bayramlaşma programı da gerçekleştirildi.

Burada, Erbakan partililerle bayramlaştı.

Fatih Erbakan'ın yanı sıra programda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ve parti üyeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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