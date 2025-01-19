Fatih Erbakan, Çözüm Süreci ve Gençlerin Ekonomik Zorlukları Üzerine Konuştu

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli Dilovası'ndaki üye katılım programında yaptığı konuşmada, "Çözüm süreci adı altında kimseni bilmediği bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin bir tarafı iktidar bir tarafı İmralı'dır. Sürecin sonunda İmralı'ya umut hakkı ve serbest kalmanın iktidara da DEM Parti'nin desteğiyle Anayasa değişikliği ile birlikte yeniden iktidar olmanın yolu açılacaktır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir anlaşmanın, pazarlığın karşısındayız. Biz terörist başını, ne Ankara'da ne de ana karada istiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli Dilovası'ndaki üye katılım programına katıldı.

Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım programında konuşan Erbakan, arasında yalnızca 10 ay bulunan iki seçimde, partisinin oy oranını yüzde 100'ün üzerinde artırarak Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu söyledi.

Üye sayısı bakımından da büyük bir ivme yakaladıklarını belirten Erbakan, "Yargıtay'ın resmi rakamlarına göre, 623 bin üye sayısına ulaşarak Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi haline geldik. 2024 yılını üye artış şampiyonu olarak tamamladık. Diğer tüm partilerin toplam üye artışı 210 binken, bizim artışımız 257 bin oldu" dedi.

Bu başarının, milletin Yeniden Refah Partisi'ne olan güveninin bir göstergesi olduğunu ifade eden Erbakan, "Her ay on binlerce yeni üye ile milletimiz akın akın partimize koşmaktadır. Bugün bu salonda gerçekleştirdiğimiz katılım töreni de bu gerçeği açıkça göstermektedir" diye konuştu.

"Çözüm süreci adı altında kimseni bilmediği bir süreç yaşanıyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısının ardından İmralı'da heyetlerin yaptıkları görüşmelere ilişkin süreci de değerlendiren Erbakan, şunları söyledi:

"Çözüm süreci adı altında kimseni bilmediği bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin bir tarafı iktidar bir tarafı İmralı'dır. Sürecin sonunda İmralı'ya umut hakkı ve serbest kalmanın, iktidara da DEM Parti'nin desteğiyle Anayasa değişikliği ile birlikte yeniden iktidar olmanın yolu açılacaktır. Biz, Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir anlaşmanın böyle bir pazarlığın karşısındayız. Biz terörist başını ne Ankara'da ne de ana karada istiyoruz. Terörist başını affetmeye ne biz, ne iktidar ne de başka biri yetkilidir. Terörist başıyla ilgili olarak kararı verecek olan sadece ve sadece şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizdir. Silah bırakma çağrısını yapacaksa bulunduğu yerden yapsın. 'Efendim ne karşılığında yapacakmış?' diyorlar. Bunu bugüne kadar canının bağışlanması karşılığında yapacaksa yapsın."

"Milletimiz, bu yılı da 'Aile yılı' ilan edince 'eyvah' dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu yılı "Aile Yılı" ilen etmesiyle ilgili de konuşan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, bu müjdeyi verince, birçok vatandaşımız, 'Geçen yıl da Emekli yılıydı. Emeklilerin hali ortada. Bu yıl da Aile Yılı imiş, Eyvahlar olsun!' dedi. Ancak biz Milli Görüş neferleri olarak, her zaman hayra motor, şerre fren anlayışı içinde olduk. Milletin hayrına olacak işler yapılsın da kim yapmış fark etmez dedik. Ne yazık ki 14 Mayıs seçimlerinde protokolle kayıt altına alınan taleplerimiz bile yerine getirilmedi. Biz, yine de ısrarla doğruları dile getirmeye, faydalı tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer iktidar yetkilileri, sürekli olarak ortadaki sıkıntılardan şikayet ediyor. Sanki iktidarda değilmiş de muhalefetteymiş gibi… Bu memleketi neredeyse çeyrek asırdır yöneten kendileri değilmiş gibi, adeta iktidar değil de sokaktaki vatandaşmış gibi şikyetçi oluyorlar."

"Asıl sorun gençlerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklarda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin evlenme oranlarındaki düşüş ve boşanma oranlarının artışıyla ilgili açıklamalarına da değinen Erbakan, iktidarın bu konudaki şikayetlerini eleştirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, gençlerle buluşmasında evlenme ve boşanma oranları üzerinden gençlerimizi suçluyor. Ancak asıl sorun gençlerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklarda. Anadolu'nun birçok yerinde kiralar asgari ücretin üzerine çıkmışken, düğün ve ev kurma maliyeti 1 milyona dayanmışken, gençleri suçlamak adil değildir" ifadelerini kullandı.

"Gençlere evlilik kredisi 350 bin TL'ye çıkartılmalı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 6284 sayılı Kanunun revize edilmesi gerektiğini, kadını koruma amacı taşıyan bu düzenlemenin aynı zamanda aile kurumuna zarar verdiğini savundu.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen gençlere daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, ilk kez evlenecek gençlere verilecek faizsiz evlilik kredisinin en az 350 bin TL olmasını, ev hanımlarının emekliliği ve çocuk başına sağlanan yardımların artırılması gibi adımların hayata geçirilmesini istedi.

İşsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yüksek vergiler gibi sorunların çözümü için güçlü bir ekonomik planla çalıştıklarını anlatan Erbakan, "Yaşanabilir bir Türkiye inşa edeceğiz. Emekli, işçi ve memurların insanca yaşayabileceği bir düzen kuracağız. Adaletli bir vergi sistemiyle haksız vergileri kaldıracağız. Çiftçi, KOBİ, sanayici ve girişimciler için tam destek sağlayacağız. Kaliteli eğitimle bilimsel ve manevi değerleri birleştiren bir yaklaşımı hakim kılacağız" diye konuştu.

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin hedeflerinden birinin, Türkiye'yi tarım, sanayi ve teknoloji alanında dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu belirterek, "Otomobil, tank, uçak, füze ve İHA'larımızı yüzde 100 yerli ve milli olarak üreteceğiz. Yüksek milli gelire sahip, dış borçlardan kurtulmuş bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bununla birlikte Yeni Bir Dünya düzenini kuracak, çifte standartların, sömürünün ve savaşların olmadığı bir sistemi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.