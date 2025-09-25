Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Filistin Devleti'ni BM Genel Kurulu'nda tanıyan ülkelerin sayısı 160'a yaklaşmış olmasına rağmen alınan kararların, atılan adımların hala ABD tarafından veto edilmesi, yok sayılması, Filistin Devleti yokmuş gibi davranılması da...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Filistin Devleti'ni BM Genel Kurulu'nda tanıyan ülkelerin sayısı 160'a yaklaşmış olmasına rağmen alınan kararların, atılan adımların hala ABD tarafından veto edilmesi, yok sayılması, Filistin Devleti yokmuş gibi davranılması da tarihe düşülen bir nottur." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti olarak 3. Olağan Büyük Kongre'ye hazırlandıklarını aktaran Kılıç, kongrenin 16 Kasım Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Suat Kılıç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Filistin gündemiyle toplandığını hatırlatarak, "İki yıldır kesintisiz devam eden soykırım süresince en ciddi, en kararlı küresel tutum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sağlandı. Ancak alınan tüm kararlı adımlar, ABD'nin vetosuna, Trump'ın dünya liderlerini küstahça aşağıladığı toplantılara takıldı." diye konuştu.

İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 yeni ülkenin daha Filistin Devleti'ni tanımasının büyük kazanç olduğunu vurgulayan Kılıç, "Filistin Devleti'ni BM Genel Kurulu'nda tanıyan ülkelerin sayısı 160'a yaklaşmış olmasına rağmen alınan kararların, atılan adımların hala ABD tarafından veto edilmesi, yok sayılması, Filistin Devleti yokmuş gibi davranılması da tarihe düşülen bir nottur. İsrail yanlısı bu siyonist tutumun arkasındaki isim elbette ki ABD Başkanı Donald Trump'tır." ifadesini kullandı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin de şunları kaydetti:

"Umulur ki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Trump'ın savaş suçlarını yüzüne vuracaktır. Umulur ki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Gazze'nin bir gayrimenkul değil vatan olduğunu Trump'a hatırlatacaktır. İsrail'in devlet değil cinayet şebekesi, Netanyahu'nun yaptıklarının da meşru müdafaa değil soykırım olduğunu Beyaz Saray'da haykıracaktır. Gazze için alınacak en radikal kararlarda, atılacak en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray'daki görüşmeye girerken, bizim bu açık desteğimizi de arkasına almış olarak girecektir."

Suat Kılıç, parti olarak hukuk devletinin yanında olduklarının altını çizerek, "Türkiye'de hukuk güvenliği sağlanmalıdır. Kanunlar herkese eşit uygulanmalıdır. Hukuk devleti ilkesi tartışmaya açılmamalıdır. Yargılamada tarafsızlık ilkesi ve hakim teminatı tam bir garanti altına alınmalıdır. Hakimlerin siyasi etki altında karar verdiği kuşkusu ortadan kaldırılmalıdır." görüşünü paylaştı.

Kadın ve çocuk cinayetlerine de değinen Kılıç, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
