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Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Kaplan'ı ihraç etti

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Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Kaplan'ı ihraç etti
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Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ın tüzüğe aykırı hareket ve disiplinsiz davranışları nedeniyle partiden ihraç edildiğini duyurdu. İl Başkanlığı, Kaplan'ın bu gerekçelerle ihraç edildiğini açıkladı.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ın parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği ve disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

İl Başkanlığı'nın açıklamasında, "Çankaya İlçe Başkanı Bekir Kaplan, parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği ve disiplinsiz davranışları nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA
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