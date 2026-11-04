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Yeniçağa'da trafik eğitim tırı geldi, aşçı adaylarına kebap eğitimi verildi

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Mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı Yeniçağa'ya geldi; öğrenciler teorik eğitim ve parkurda uygulama yaptı, yetişkinler kemer simülasyonunu deneyimledi. Yeniçağa'da aşçı adaylarına keskin tava, köfte, baklava ve lahmacun yapımı anlatıldı.

İçişleri Bakanlığının "mobil trafik eğitim tırı" ve "emniyet kemeri simülasyon aracı" Bolu'nun Yeniçağa ilçesine geldi.

Trafik güvenliği bilincini artırmak için Yeniçağa Kaymakamlığı önünde etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin ziyaret ettiği tırda, teorik trafik eğitimi verildi.

Öğrenciler daha sonra mini sinyalizasyon lambaları ve yaya geçitlerinin yer aldığı parkurda da 4 tekerlekli bisikletlerle öğrendiklerini uyguladı.

Yetişkinler ise emniyet kemeri simülasyon aracında olası kaza anında yaşanacakları deneyimleyerek emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gördü.

Yeniçağa'da aşçı adaylarına tatlı ve kebap eğitimi verildi

Kırıkkale Pastacılar, Aşçılar, Kebapçılar Derneğince Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim etkinliği düzenlendi.

Dernek başkanı Özgür Dönmez ve üyeler tarafından düzenlenen eğitimde öğrencilere "keskin tava", "Karaahmetli tokmak köfte", "baklava", "Adana şiş köfte" ve "lahmacun" yapımı anlatıldı.

Öğrenciler, eğitim sonunda yemeklerin tadına baktı.

Kaynak: AA
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