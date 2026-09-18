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Yeniçağa'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" yapıldı

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde her yıl düzenlenen "Hayvan ve Emtia Panayırı" yapıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde her yıl düzenlenen "Hayvan ve Emtia Panayırı" yapıldı.

Vatandaşların yaz mevsiminde ürettikleri ürünleri satarak kışlık ihtiyaçlarını alması için pazar alanında düzenlenen panayırda, ilçeden ve civar illerden gelenler tezgah açtı.

Yöresel lezzetler, giysi ve el işi ürünlerin yer aldığı panayıra çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar alışveriş yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de panayıra gelen vatandaşlar, esnaf ve ilçe sakinlerinin huzur ve güvenliği için çalışma geçekleştirdi.

Panayırın ikincisi 30 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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