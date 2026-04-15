Haberler

Bolu'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniçağa Gençlik Merkezi, öğrencilere yönelik okçuluk eğitimi ve 'Gezici Müzik Atölyesi - Türkü Yolu' projesi gibi etkinlikler düzenleyerek sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda antrenör eşliğinde öğrencilere geleneksel sporlardan biri olan okçuluk tanıtıldı.

Katılımcılara sporun temel kuralları, güvenli kullanım teknikleri ve doğru atış yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı eğitimlerde öğrenciler, hedefe ok atarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de bir spor dalını deneyimleme fırsatı buldu.

Yeniçağa'da orman kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor

Yeniçağa'da orman emvali kaçakçılığına yönelik denetimler sürüyor.

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, orman emvali yüklü araçlar denetlendi.

Yeniçağa, Arkut ve Çapaklı orman işletme şeflikleri tarafından oluşturulan mobil koruma kontrol noktalarında kamyonlar incelendi.

Uygulamalarda, sevk pusulası ve nakliye belgeleri bulunmayan araçlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Gezici Müzik Atölyesi - Türkü Yolu" projesi Yeniçağa'da

Anadolu'nun köklü müzik mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Gezici Müzik Atölyesi - Türkü Yolu" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelindi.

Geleneksel Türk müziği çalgılarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla koro faaliyetlerine katıldı.

Öğrencilerin türkü seslendirdiği programa yoğun katılım sağlandı. Proje, 10-23 Nisan'da Bolu merkezi ve ilçelerinde devam edecek.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Hikayesi herkesi derinden sarstı
Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
İran'da abluka depremi! 36 saat içinde tüm ticaret durduruldu

Dünya ciddi bir krizin eşiğinde! 36 saatlik hamle dengeleri sarstı
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Hikayesi herkesi derinden sarstı
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama