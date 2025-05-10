Yeni Zelanda ve Tayland'a Yeni Büyükelçi Atandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Yeni Zelanda ve Tayland Krallığı nezdindeki büyükelçiliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, Yeni Zelanda Büyükelçiliği'ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliği'ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan atandı.