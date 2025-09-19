Yeni Zelanda, Filistin Devletinin Tanınma Tutumunu New York'ta Belirleyecek

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ülkesinin Filistin Devletinin tanınması konusundaki tutumunu gelecek hafta New York'ta netleştireceğini bildirdi.

Ulusal basındaki habere göre Bakan Peters, gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere hafta sonu New York'a gideceğini belirtti.

Wellington hükümetinin, Filistin Devletinin tanınması konusundaki tutumunu gelecek hafta New York'ta netleştireceğini kaydeden Peters, "New York'ta geçireceğimiz süre, çok çeşitli ortakların dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları nasıl algıladıkları ve ele aldıkları hakkında bilgi toplamak ve bu sayede çeşitli konulardaki kendi politika pozisyonlarımızı şekillendirmek için ideal bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Peters, Filistin Devletinin tanınması gibi karmaşık bir konuyu Yeni Zelanda'nın aylardır temkinli ve dikkatli şekilde ele aldığını kaydederek, "Önümüzdeki haftaki görüşmeler, mevcut en son bilgilere dayanarak Yeni Zelanda'nın bu önemli konudaki tutumunu netleştirmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya dahil bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin Devletini resmen tanıma planlarını açıklamıştı.