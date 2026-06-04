Yeni Zelanda'dan Tayvan'ı ziyaret eden 4 milletvekiline Çin'in giriş yasağı getirmesine tepki

Yeni Zelanda, Tayvan'ı ziyaret eden 4 milletvekiline Çin tarafından ülkeye giriş yasağı getirilmesine tepki gösterdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığından, Çin'in, mayıs ayında Tayvan'ı ziyaret eden 4 milletvekiline ülkeye giriş yasağı getirmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, Taipei ziyaretinin "onlarca yıldır yapılan mutat bir uygulama" olduğu ve Pekin'in "Tek Çin" politikasıyla çelişmediği vurgulandı.

Açıklamada, milletvekillerinin Hong Kong, Makao ve Çin ana karasına girişinin yasaklanmasına dair duyulan endişenin Pekin yönetimine iletileceği kaydedildi.

Çin hükümeti, Tayvan'ı ziyaret eden Yeni Zelandalı 4 milletvekiline 1 yıl süreyle ülkeye giriş yasağı getirmiş ve milletvekillerinden özür dilemelerini talep etmişti.

Pekin yönetimi daha önce de Tayvan ile temas kuran yabancı siyasetçilere yaptırımlar uygulamış olsa da Yeni Zelandalı parlamenterlerin ilk kez hedef alındığı ifade ediliyor.

Milletvekillerinden özür talebine sert tepki

Yaptırıma maruz kalan ACT Partisi Milletvekili Laura McClure, özür talebini "açıkça aşağılayıcı" olarak nitelendirerek özür dilemeyeceğini açıkladı.

Merkez sol İşçi Partisi Milletvekili Duncan Webb de Yeni Zelanda'nın demokratik kurumlara ve uluslararası ortaklarla temas kurma hakkına değer verdiğini belirterek "Bunu yapmanın bedeli Çin'den bir yıl boyunca dışlanmaksa, bu bedeli ödemeye hazırım." dedi.

Çin'den "kırmızı çizgi" uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında yaptırım kararına dair "İlgili kişileri Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne içtenlikle saygı duymaya ve 'Tek Çin' ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyoruz. Tayvan meselesinde kırmızı çizgiyi geçen herkes bunun bedelini ödemek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Çin'in Wellington Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada da Pekin'in diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin milletvekillerinin Tayvan'ı ziyaret etmesine her zaman karşı çıktığını belirterek, "Yeni Zelanda tarafı bu karara şaşırmamalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.