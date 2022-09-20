Yeni Zelanda'daki Doğu Batı'yla Buluşuyor Konseri
Güncel Haberler
WELLİNGTON, 19 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelandalı Soprano Joanna Foote (solda, önde) ve Çin'den tenor Jiang Bo (sağda, önde), Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki Opera Binası'nda gerçekleştirilen "Doğu Batı'yla buluşuyor" isimli konserde Yangtze Nehri'nin Şarkısı isimli Çince...
WELLİNGTON, 19 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelandalı Soprano Joanna Foote (solda, önde) ve Çin'den tenor Jiang Bo (sağda, önde), Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki Opera Binası'nda gerçekleştirilen "Doğu Batı'yla buluşuyor" isimli konserde Yangtze Nehri'nin Şarkısı isimli Çince şarkıyı seslendirdi, 19 Eylül 2022. Bu konser, Çin ile Yeni Zelanda arasındaki diplomatik bağların 50. yılını simgeleyen bir dizi aktivitenin bir parçası olarak gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)