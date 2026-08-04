Haberler

Yeni Zelanda'da Soğuk Hava Dalgası: Kar ve Buzlanma Hayatı Felç Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yoğun kar ve buzlanma yaşanıyor; okullar kapatıldı, yollar kapandı, onlarca trafik kazası meydana geldi. Soğuk havanın hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle ülkenin Güney Adası'nda yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkilerken okullar kapatıldı, çok sayıda kara yolu ulaşıma kapandı ve onlarca trafik kazası meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Antarktika üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisiyle deniz seviyesine kadar inen kar yağışı özellikle Güney Adası'nın doğu kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar şiddetini artırmasının beklendiğini açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle Dunedin kentindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile bazı çevre ilçelerdeki eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Çok sayıda anaokulu ve okul öncesi eğitim merkezi de faaliyetlerini durdurdu.

Olumsuz hava koşulları ulaşımı da aksattı. Polis, Dunedin'de buzlanma nedeniyle 20'den fazla trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Dunedin'deki tüm otobüs seferleri iptal edilirken kar ve buzlanma nedeniyle bazı kara yolları geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Soğuk hava dalgası başkent Wellington'a da ulaştı. Kent merkezinde ve bazı banliyölerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görüldü.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Neler oluyor orada?
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

Eski halinden eser yok: Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzecek karar
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi

Cezaevi şartları ağır geldi! İşte pişmanlık dolu ilk sözleri

Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim