Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli rüzgar binlerce evi elektriksiz bıraktı

Güncelleme:
Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 10 bin konut elektriksiz kaldı. Ülkede rüzgar uyarıları devam ediyor, bazı bölgelerde ciddi hasar oluştu.

Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binlerce ev elektriksiz kaldı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, şiddetli rüzgar ve fırtına ülkenin büyük bölümünde etkisini sürdürüyor.

Yeni Zelanda'nın güneyi için şiddetli rüzgar uyarıları devam ederken, ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu Tasman bölgesinde yaklaşık 10 bin konutta elektrik kesildi.

Ülkenin Kuzey Adası'ndaki Palmerston North ve Taranaki çevresinde yaklaşık 1000 evin halen elektriksiz olduğu bildirildi. Paraparaumu bölgesinde ise yaklaşık 700 kişinin elektrik hizmetinden yararlanamadığı kaydedildi.

Horowhenua yetkilileri, bazı bölgelerde rüzgar ve fırtına nedeniyle ciddi hasar meydana geldiğini, elektrik hizmetinin bu gece yeniden sağlanmasının vakit alacağını açıkladı.

Elektrik kesintileri nedeniyle 50'den fazla baz istasyonunun da hizmet dışı kaldığı açıklandı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
500
