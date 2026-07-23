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Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 2028'de yaşanacak tam Güneş tutulması için oteller şimdiden doluyor

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Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması öncesinde otel rezervasyonları iki yıl önceden dolmaya başladı. Yaklaşık 850 yıl sonra bölgeden izlenebilecek ilk tutulma için 130 bin nüfuslu kente 30 bin ziyaretçi bekleniyor. Oteller özel paketler hazırlarken, belediye turizm fırsatına dikkat çekiyor.

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması öncesinde otellerde rezervasyonlar iki yıl önceden dolmaya başladı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, yaklaşık 850 yıl sonra bölgeden izlenebilecek ilk tam Güneş tutulması olacak doğa olayı, ülkenin güneyindeki Queenstown ile Dunedin arasında uzanan yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki bir hat boyunca etkili olacak.

Ay'ın 22 Temmuz 2028'de Güneş'in önünden geçmesiyle, tutulmanın görüleceği bölgeler 2 dakika 51 saniye boyunca gündüz vakti karanlığa bürünecek.

Dunedin'deki oteller, tutulmaya iki yıl olmasına rağmen yoğun rezervasyon talepleri almaya başladı. Kentteki Dunedin Leisure Lodge otelinin ücretsiz tutulma gözlüğü de içeren "Güneş tutulması paketi" tamamen doldu.

Dunedin Belediye Başkan Yardımcısı Cherry Lucas da tutulmanın kent için önemli bir turizm fırsatı oluşturduğunu belirterek, 130 bin nüfuslu kente yaklaşık 30 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni Zelanda'daki Tuhura Otago Müzesi Müdürü ve astronom Dr. Ian Griffin de Dunedin'in tutulmanın gözlemlenebileceği son büyük kara parçalarından biri olması nedeniyle dünyanın öne çıkan gözlem noktaları arasında yer alacağını ve insanların söz konusu bölgede ilk kez tam Güneş tutulmasına tanıklık edeceğini ifade etti.

Tam Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in görünen yüzünü tamamen kapatması sonucu meydana geliyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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