Yeni Zelanda Başbakanı Seçim Sistemini Referanduma Götüreceğini Açıkladı

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, kasımdaki seçimlerde tekrar seçilmesi durumunda seçim sistemini referanduma götüreceğini söyledi.

Radio New Zealand'ın haberine gör, Luxon katıldığı bir radyo programında ülkenin seçim sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Luxon kasımdaki seçimlerde tekrar başbakan olması durumunda ülkenin seçim sistemi konusunda referandum yapacağını belirtti.

Başbakan Luxon ayrıca bu referandumda parlamentonun görev süresini 3 yıldan 4 yıla çıkarmayı planladıklarını da kaydetti.

Karışık Üye Orantılı temsil sistemi, 1992'de bağlayıcı olmayan bir referandumda ve 1993'te bağlayıcı bir referandumda Yeni Zelanda seçmenleri tarafından onaylandıktan sonra, 1996 genel seçimlerinde uygulamaya konulmuştu.

Kaynak: AA