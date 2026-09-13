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Yeni Yol Denizli Milletvekili Ün: "Bu dönemin çiftçisi bu dönemin Milli Mücadele kahramanı"

Yeni Yol Denizli Milletvekili Ün: 'Bu dönemin çiftçisi bu dönemin Milli Mücadele kahramanı'
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Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, üzüm üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ün, "Bu dönemin çiftçisi bu dönemin Milli Mücadele kahramanı. Bu tarım politikasının değişmesi lazım. Bu milleti mutlu etmeyen, çiftçinin yüzünü güldürmeyen bu tarım politikasının gidecek bir yeri yok" dedi.

(ANKARA) - Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, üzüm üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ün, "Bu dönemin çiftçisi bu dönemin Milli Mücadele kahramanı. Bu tarım politikasının değişmesi lazım. Bu milleti mutlu etmeyen, çiftçinin yüzünü güldürmeyen bu tarım politikasının gidecek bir yeri yok" dedi.

Ün, üzüm üreticilerini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından, "Bu dönemin çiftçisi, bu dönemin Milli Mücadele kahramanıdır" başlığıyla video paylaştı.

Videoda üzüm üreticisinin, "Millet Arap ülkelerini cennete çeviriyor. Bizim cennet ülkemiz çöle çevriliyor. Reva mı bu bize?" sözleri üzerine Sema Silkin Ün, "Vallahi çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. Ben hep diyorum, bu dönemin çiftçisi bu dönemin Milli Mücadele kahramanı. Bu tarım politikasının değişmesi lazım. Bu milleti mutlu etmeyen, çiftçinin yüzünü güldürmeyen bu politikanın gidecek bir yeri yok" dedi.

Bağımsız Milletvekili Ün, üreticinin 8 ay sonra aldığı üründe emeğinin yanı sıra mazot, gübre, muşamba gibi giderleri bulunduğunu anlatarak, "Var da var. Getiri gelecek diye bekliyorsun ama zarar. Geçen senenin 25 lirası bu sene 15 liraya, 16 liraya düştüyse ful zarar. Üzümün bu sene rekoltesi iyi ama zarar" ifadelerini kullandı.

Bir üzüm üretisi Ün'e, mahallelerindeki üreticilerin en az yüzde 20'sinin işi bırakacağını anlattı.

Kaynak: ANKA
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