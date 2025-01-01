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Yeni Yılın İlk Bebekleri Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da Dünyaya Geldi

Yeni Yılın İlk Bebekleri Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da Dünyaya Geldi
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Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2025 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Refik, Orhan ve Ahsen isimli bebeklerin aileleri mutlu anlarını paylaştı.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılının ilk bebeği Refik ve Ayşe Kaya çiftinin evlatları oldu. 3 kilo 340 gram ağırlığında 00.01'de dünyaya gelen erkek çocuğuna henüz isim konulmadı.

Hastanede aileyi ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uzun ve sağlıklı bir ömür dilediği bebeğe altın taktı.

Kahramanmaraş

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası Doğum Servisi'nde 00.03'te doğan Ramazan ve Dilek Bozdoğ çiftinin çocuklarına "Orhan" ismi verildi.

Baba Ramazan Bozdağ, 2025 yılının ilk dakikalarına güzel bir hediye ile başladıklarını belirterek, "İlk bebeğimizi yeni yılın ilk dakikalarında kucağımıza aldık. Çok mutluyuz hem eşim hem de şahsım adına. Darısı olmayanların başına inşallah. Allah vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kadın Doğum Uzmanı Mehmet Mustafa Eyol, yeni yılda normal doğumun fazla, sezaryen doğumların ise az olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fulya Debgici ise bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini söyledi.

Malatya

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Gülçiçek-Ramazan Dalhançer çiftinin 2 kilogram 400 gram ağırlığındaki kızları oldu.

Gülçiçek Dalhançer, anne olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Üçüncü çocuğum doğdu, çok güzel bir duygu, şu an ismini Ahsen diye düşünüyoruz. Kızım inşallah yeni yıla hayırlı günlerde girdi." dedi.

Baba Ramazan Dalhançer ise evliliklerinin 11. yılında üçüncü bebeklerinin dünyaya geldiğini ifade ederek, "Bu üçüncü kız çocuğum. Yeni yıla hayırlı geldi. Vatana, millete hayırlı bir evlat olur inşallah. Mutluyuz, huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evlerinin ağır hasar aldığını, Arguvan ilçesinde babasıyla birlikte kaldıklarını dile getiren Dalhançer, yeni yılda Malatya'nın bir an önce ayağa kalkmasını diledi.

Kadın Doğum Uzmanı Gözde Yasemin Kurt da normal doğumla dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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