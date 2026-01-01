Haberler

Muğla'da yeni yıl trafik denetimleri yapıldı

Muğla'nın Seydikemer ve Bodrum ilçelerinde yapılan yeni yıl trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplamda 1,4 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerde birçok trafik kuralı ihlali tespit edildi.

Muğla'nın Seydikemer ve Bodrum ilçelerinde yeni yıl trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Seydikemer'de ilçe genelinde yeni yılda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülerin ve araçların belgeleri ile trafik kurallarına ilişkin uygulamalar yapıldı.

Kontrollerde ehliyetsiz araç kullanma, emniyet kemeri takmama, emniyet şeridi işgali, egzoz mevzuatına aykırılık, makas atma, ters şerit kullanma, "dur" ihtarına uymama ve drift atma gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde 26 araca 411 bin 332 lira idari para cezası uygulandı, 15 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan Bodrum ilçesinde de yılbaşında 900'den fazla araç kontrol edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücülere çeşitli maddelerden 1 milyondan fazla idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
