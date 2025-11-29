Türkiye'nin uzun soluklu müzik gruplarından Yeni Türkü, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

DasDas Ataşehir'de gerçekleştirilen konserde, solist Derya Köroğlu, grup üyeleri Erkin Hadimoğlu, Furkan Bilgi, Serdar Barçın, Sezer Alemdar ve Bahadır Tanrıvermiş ile sahne aldı.

Grup, "Bana Bir Masal Anlat Baba", "Aşk Yeniden", "Maskeli Balo", "Eyvallah", "Sezenler Olmuş" ve "Telli Telli" gibi hafızalara kazınmış pek çok sevilen parçasını seslendirdi.