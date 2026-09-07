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Yeni tıp öğrencileri Gökmedrese'nin tarihi kimliğiyle buluştu

Yeni tıp öğrencileri Gökmedrese'nin tarihi kimliğiyle buluştu
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???????Yükseköğretim kurulu himayelerinde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, "Yeni tıp öğrencileri Gökmedrese'nin tarihi kimliğiyle buluşuyor: tıbbın tarihine ilk yolculuk" başlıklı program TOGÜ Gökmedrese...

???????Yükseköğretim kurulu himayelerinde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, "Yeni tıp öğrencileri Gökmedrese'nin tarihi kimliğiyle buluşuyor: tıbbın tarihine ilk yolculuk" başlıklı program TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tıp fakültesine yeni başlayan hekim adaylarının yoğun katılım gösterdiği programda, hekimlik mesleğinin kadim kökleri ve tıp tarihinin asırlık mirası ele alındı. ?Programın açılışında Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç hekimlik yolculuğuna yeni başlayan tıp fakültesi öğrencilerine hitap etti.

Hekimlik mesleğinin yalnızca akademik ve teknik bir birikimden ibaret olmadığını, aynı zamanda insana adanmış derin bir vicdan, ahlak ve sorumluluk bilinci gerektirdiğini belirten konuşmacılar, hekim adaylarının meslek hayatlarına ilmin ve şifanın asırlık simgesi olan Gökmedrese'nin manevi çatısı altında ilk adımı atmalarının taşıdığı simgesel değere dikkati çektiler.

?Açılışın ardından Prof. Dr. İsmet Türkmen ve Öğretim Görevlisi Ümit Baki Erdem tarafından tıp tarihi ve Gökmedrese'nin kadim tedavi yöntemlerini konu alan bir konferans verildi. ?Konferansta, mekanın mimarisinde ve darüşşifa kültüründe yer alan geleneksel tedavi modelleri aktarıldı. Yapının tam ortasında bulunan çeşmenin sağladığı su sesinin bir sağaltım aracı olarak kullanıldığı ifade edilirken; tedavi süreçlerinde medrese öğrencileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve musiki makamlarının bir arada değerlendirildiği belirtildi. Hekimlik geleneğimizde "su sesi, insan sesi ve musiki" unsurlarının birleşerek ruh ve beden bütünlüğünü tesis eden özgün bir tedavi anlayışı oluşturduğu anlatıldı.

Kaynak: AA
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