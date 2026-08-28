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Zeybek: Daha basılmamış kitaptan bu kadar çekinilir mi?

Zeybek: Daha basılmamış kitaptan bu kadar çekinilir mi?
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Genel Başkan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını içeren 'Millet Şahidimdir' kitabı hakkında basım aşamasında toplatma kararı alındığını açıklamasına tepki gösterdi. Zeybek, 'Daha basılmamış bir kitaptan bu kadar çekinilir mi?' diyerek duruşmanın canlı yayınlanmasını ve milletin kararı kendi vicdanıyla vermesini istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını içeren "Millet Şahidimdir" kitabı hakkında basım aşamasında toplatma kararı alındığını açıklamasına ilişkin, "Daha basılmamış bir kitaptan bu kadar çekinilir mi?" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasındaki savunmasını kitap olarak bastırma kararı aldıklarını ancak kitap hakkında henüz basım aşamasında toplatma kararı alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Alan alır. Okuyan okur. İnceleyen inceler. Kararını da kendi verir.

Kalkıp şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun basılmayan kitabına toplatma kararı aldırıyorsunuz. Bunu da gördük.

Bu kadar tedirgin olmayın. Bir görüntüden, bir sesten, bir sözden, daha basılmamış bir kitaptan bu kadar çekinilir mi?

Duruşmayı televizyondan canlı yayınlayın. Millet gerçekleri kendi gözüyle görsün, savunmayı kendi kulağıyla duysun, kararı da kendi vicdanıyla versin."

Kaynak: ANKA
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