(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "86 milyon yurttaşımızdan vergi toplayan TRT, kamu yayıncılığı yapmak yerine iktidarın borazanı oldu. Halkın vergileriyle yayın yapan bir kurumun görevi iktidarın kara propagandasını yapmak değil, toplumun tamamına eşit ve tarafsız habercilik hizmeti sunmaktır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından "İşte TRT Genel Müdürünün editoryal bağımsızlığı" başlığıyla paylaştığı infografikte, siyasi partilerin TBMM'deki grup toplantılarının TRT Haber'deki yayın sürelerine yer verdi.

İnfografikteki, AK Parti grup toplantısının 46 dakika 30 saniye, MHP grup toplantısının 40 dakika 47 saniye, CHP grup toplantısının 3 dakika 58 saniye, YENİ Parti grup toplantısının ise 2 dakika 44 saniye yayımlandığı yer aldı. DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup toplantılarına hiç yer verilmediği kaydedilen infografikte ayrıca, "Sarıyer'deki aslan haberi öğlen haberleri kuşağında: 8 dakika 55 saniye" ifadesi kullanıldı.

Bulut, infografiğe ilişkin, "86 milyon yurttaşımızdan vergi toplayan TRT, kamu yayıncılığı yapmak yerine iktidarın borazanı oldu. Halkın vergileriyle yayın yapan bir kurumun görevi iktidarın kara propagandasını yapmak değil, toplumun tamamına eşit ve tarafsız habercilik hizmeti sunmaktır. TRT'nin editöryal bağımsızlığını ve kamu yayıncılığı anlayışını kamuoyunun takdirine sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA