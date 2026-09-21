YENİ Partili Asu Kaya, 5 günde 10 kadın ölümüne dikkat çekip iktidarı eleştirdi

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 17-21 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşanan kadın cinayetlerine dikkati çekerek, "Yalnızca 5 günde 10 kadın yaşamını yitirdi. Kadınlar öldürülmeden önce korunmuyor, öldürüldükten sonra ise adalet aranıyor. Bu tablo münferit olaylarla açıklanamaz, kadınların yaşam hakkını korumayan, şiddet faillerini caydırmayan ve cezasızlık algısını büyüten politikaların sonucudur" dedi.

Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 17-21 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kaya, yalnızca 5 gün içerisinde 10 kadının yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, "Her gün en az bir kadının ölüm haberini alıyoruz. Kadınlar öldürülüyor, aileler dağılıyor, çocuklar annesiz kalıyor. İktidar bu tabloyu değiştirecek etkin politikaları hayata geçirmek yerine kadınların yaşam hakkını korumakta yetersiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

"AYŞEGÜL'ÜN ELİNDE UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Antalya'da 17 Eylül'de yaşanan cinayete değinen Asu Kaya, boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun'un, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sefer Coşkun tarafından öldürüldüğünü, Ayşegül'ün anne ve babasının da fail tarafından katledildiğini belirtti. Kaya, "Yalnızca failin işlediği cinayeti değil, kadını koruması gereken mekanizmaların neden çalışmadığını da konuşmak zorundayız. Kaç kadın daha uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldüğünde harekete geçeceksiniz?" diye sordu.

"KEZBAN'IN ÇOCUĞU ANNESİZ KALDI"

Aynı gün Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kezban Kabukçu'nun, yaklaşık bir buçuk ay önce boşandığı Enes D. tarafından öldürüldüğünü, oğlu Yağız Ege D.'nin ise ağır yaralandığını belirten Kaya, "Bir kadın daha boşanma sonrasında korunamadı. Kezban Kabukçu yaşamını yitirdi, çocuğu ise annesiz kaldı. Boşanma sürecindeki kadınların güvenliği için etkin mekanizmalar oluşturulması gerektiğini yıllardır söylüyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde de aynı gün boşandığı M.K. tarafından bir kadının daha öldürüldüğünü aktaran Asu Kaya, "Fail, polis tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti" ifadelerini kullandı.

"20 YAŞINDAKİ DİDAR, ALTI AYLIK HAMİLEYDİ"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan cinayetin de ayrı bir acı olduğunu belirten Kaya, 20 yaşındaki Didar Filiz'in, eşi tarafından darp edilerek öldürüldüğünde altı aylık hamile olduğunu ifade etti. Kaya, "Didar yalnızca 20 yaşındaydı. Şiddet gördü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bir kadının hayatı elinden alındı. Bir anne öldürüldü. Bu cinayet, kadınların kendi evlerinde ve aileleri içerisinde dahi nasıl ağır bir şiddet tehdidi altında olduğunu bir kez daha gösterdi" açıklamasını yaptı.

"GAZİANTEP'TE BİR KADIN ÖLDÜRÜLDÜ, SOKAKTA DÖRT KİŞİ DAHA YARALANDI"

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 20 Eylül'de Merve K'nın, eşi Harun K. tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Kaya, failin daha sonra sokakta rastgele ateş açarak üçü çocuk dört kişiyi daha yaraladığını belirtti. Kaya, "Bir kadın kendi evinde öldürüldü. Ardından aynı silahla sokakta üçü çocuk dört kişi daha yaralandı. Silahlı şiddetin nasıl bir toplumsal tehdide dönüştüğünü burada da görüyoruz" dedi.

Hatay'ın Payas ilçesinde Emine Çil'in, ayrılma aşamasında olduğu K.Ç tarafından öldürüldüğünü ifade eden Kaya, "Kadınların ayrılmak, boşanmak ya da kendi hayatına ilişkin karar vermek istemesi hiçbir şekilde ölüm tehdidiyle karşılık bulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"FADİME'NİN KIZI, ANNESİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BABASINDAN ÖĞRENDİ"

Konya'nın Hadim ilçesinde 63 yaşındaki dört çocuk annesi Fadime S.'nin, 21 Eylül'de evinde ölü bulunduğunu belirten Asu Kaya, olayın ardından katilin, kızını telefonla arayarak annesini öldürdüğünü söylediğinin iddia edildiğini aktardı. Kaya, "Bir kız çocuğunun kendi annesinin öldürüldüğünü babasından öğrendiği bir ülkeden söz ediyoruz. Bu olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Düzce'de hayatını kaybeden Nehir Nisa Bekar'ın ise kesin ölüm nedeninin henüz netleşmediğine dikkati çeken Kaya, "Şüpheli kadın ölümlerinin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Biliyoruz ki şüpheli kadın ölümü yoktur, etkin yürütülmeyen soruşturma vardır. Her kadın ölümü bütün yönleriyle araştırılmalı, ölüm nedeni hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmalıdır" açıklamasını yaptı.

"İPEK'İN ÖLDÜRÜLMESİ, EV İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUKLARI DA NASIL YIKIMA SÜRÜKLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 34 yaşındaki İpek İpek'in, 16 yaşındaki oğlu tarafından öldürülmesi olayına da değinen Kaya, "Bu olayda failin aile içerisinden ve henüz çocuk yaşta olması, şiddetin aile içerisinde nasıl ağır sonuçlar doğurabildiğini gösteriyor. Bir anne yaşamını yitirdi, yanında bulunan bir kişi ağır yaralandı. Bu olayın da tüm yönleriyle araştırılması gerekiyor" dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Fadime Ünlü'nün, eşi tarafından öldürüldüğünü belirten Kaya, "İddiaya göre fail, saatler sonra oğlunu arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. Bir kadın daha en güvenli olması gereken yerde, kendi evinde yaşamını yitirdi. Bir çocuk daha annesinin ölüm haberiyle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

"BU TABLONUN ADI CEZASIZLIKTIR"

Kadın cinayetlerinin münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Kaya, yaşananların arkasında, AK Parti iktidarının kadınları korumakta yetersiz kalan politikalarının ve cezasızlık algısının bulunduğunu savundu.

Asu Kaya, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetlerinin her birinde yalnızca failin eylemine bakamayız. Kadınların daha önce yardım talep edip etmediğini, koruma veya uzaklaştırma kararı bulunup bulunmadığını, bu kararların uygulanıp uygulanmadığını sormak zorundayız. Kadın öldürüldükten sonra faili yakalamak kadınları korumak değildir. Kadınları korumak, kadın henüz hayattayken harekete geçmektir. Tehdidi ciddiye almaktır. Koruma kararını uygulamaktır. Uzaklaştırma kararını etkin biçimde takip etmektir. Şiddet failinin silaha erişimini engellemektir. Kadının başvurusunu aile meselesi olarak görmemektir. Kadını korumak için İstanbul Sözleşmesi yeniden uygulamaya konulmak zorundadır. 6284'ün kağıt üzerinde var olması yetmez. Kadının hayatını gerçekten koruyacak şekilde uygulanması gerekir. Antalya'da Ayşegül Coşkun örneğinde olduğu gibi, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir fail kadına ulaşabiliyorsa, bu kararın uygulanmasında ciddi bir sorun var demektir."

"KADINLARIN YAŞAM HAKKI TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR"

Kadın Kolları Başkanı Kaya, kadın cinayetlerinin önlenmesi için koruma kararlarının etkin uygulanması, şiddet faillerinin etkili biçimde takip edilmesi, şüpheli kadın ölümlerinin bütün yönleriyle soruşturulması ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

"5 günde 10 kadın cinayeti"nin, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunun boyutunu gösterdiğini söyleyen Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ayşegül'ün, Kezban'ın, Didar'ın, Merve'nin, İpek'in, Fadime'nin, Nehir Nisa'nın ve yaşam hakkı ellerinden alınan bütün kadınların hayatı bizim için birer istatistik değildir. Her birinin bir adı, bir ailesi, bir hayatı, hayalleri ve sevdikleri vardı. Kimi 20 yaşındaydı, kimi 34, kimi 47, kimi 63. Ama hepsinin ortak bir hakkı vardı: Yaşamak. Biz kadınların öldürüldükten sonra faillerinin yakalandığı bir düzen değil, kadınların öldürülmeden önce korunduğu bir Türkiye istiyoruz. Kadınların yaşam hakkını korumak iktidarın görevidir. Bu görevi yerine getirmeyenler karşısında susmayacağız. Kadın cinayetlerini 'aile meselesi' olarak görmeyeceğiz. Cezasızlık politikalarına karşı mücadele edeceğiz. Kadınların yaşam hakkından vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadınların yaşam hakkı tartışmaya açık değildir."

Kaynak: ANKA