YENİ Parti YDK İlk Toplantısını Yaptı, Başkanlığa Bülent Yücetürk Seçildi
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısı Genel Başkan Özgür Özel katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda YDK Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkanvekilliğine Gülsemin Kaya ve Kurul Sekreterliğine Mehmet Hadimi Yakupoğlu seçildi.
(ANKARA) - YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) ilk toplantısı Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yapıldı. Toplantıda YDK Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkanvekilliğine Gülsemin Kaya, Kurul Sekreterliğine ise Mehmet Hadimi Yakupoğlu seçildi.
YENİ Parti'nin geçtiğimiz cuma günü belirlenen YDK'sı, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının açılışını YENİ Parti Genel Başkan Özgür Özel yaptı. Toplantıda YDK Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkanvekilliğine Gülsemin Kaya, Kurul Sekreterliğine ise Mehmet Hadimi Yakupoğlu seçildi.
Kaynak: ANKA