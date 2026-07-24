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TBMM'de sandalye dağılımı değişti: YENİ Parti ikinci büyük parti oldu

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: YENİ Parti ikinci büyük parti oldu
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Özgür Özel ve 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki güç dengeleri değişti. CHP 135'ten 44'e gerilerken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük siyasi partisi haline geldi. AK Parti 277 milletvekiliyle birinciliğini korudu.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluşu için CHP'den istifa etmesi ve beraberindeki 91 milletvekilinin yeni partiye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişiyor. CHP'nin milletvekili sayısı 44'e gerilerken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük siyasi partisi olacak.

Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etmesi ve Özel ile toplam 91 milletvekilinin YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı yeniden şekillenecek.

Buna göre, CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerken, YENİ Parti TBMM'de 91 milletvekiliyle temsil edilecek.

Yeni dağılıma göre AK Parti 277 milletvekiliyle Meclis'teki en büyük grup olma konumunu korurken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle ikinci büyük siyasi parti olacak. DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol Partisi 20 milletvekiliyle temsil edilecek.

TBMM'de ayrıca 11 bağımsız milletvekili bulunurken, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin dörder, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile Emek Partisi'nin ikişer, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti'nin ise birer milletvekili bulunuyor. TBMM'deki toplam milletvekili sayısı ise 592.

Kaynak: ANKA
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