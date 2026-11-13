Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti'nin ilk olağan kurultayı 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti'nin ilk olağan kurultayı 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılacak Haber Videosunu İzle
YENİ Parti'nin ilk olağan kurultayı 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Kurultay Hazırlık Komisyonu Üyesi Ali Abbas Ertürk, partinin Birinci Olağan Kurultayı'nın yarın Ankara Arena'da başlayacağını belirtti. Ertürk, Genel Başkan'ın 150 kişilik ordusuyla partiyi iktidara taşıyacağını ve parti içi seçimlerin geride kalacağını söyledi.

Haber : Gülara SUBAŞI - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - YENİ Parti'nin Birinci Olağan kurultayı, yarın Ankara Arena'da başlayacak. YENİ Parti'li Ali Abbas Ertürk, kurultaya ilişkin "Bu salondan çıktıktan sonra Genel Başkanımız partimizi iktidara taşıyacak. 150 kişilik ordusuyla çalışmalarımıza başlayacağız. Artık bundan sonra parti içi seçimler geride kalacak. İktidara talip olduğumuzu, ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi bundan sonraki kadrolarımızla da bu süreci planlayacağız" dedi.

YENİ Parti'nin Birinci Olağan Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da yapılacak. Salonda hazırlıkları takip eden YENİ Parti Kurultay Hazırlık Komisyonu Üyesi Ali Abbas Ertürk, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Kapsamlı bir hazırlığı arkadaşlarımıza yaptık. Artık çalışmalar son aşamasına geldi. Yarın kurultayımızı tamamlayacağız. Sloganımızdan da belli olduğu gibi Türkiye'yi yenilemeye talibiz. Türkiye'de sistemin çöktüğü, yozlaştığı, ahlaki erozyonun yaşandığı bu dönemde YENİ Parti'nin kurultayı çok önemli bir hale dönüşmüş durumdadır. Bu çökmüş, kokuşmuş sistemde, yolsuzlukların, fon vurgunlarının, ahlaki çöküntünün, adaletin, hukukun ortadan kalktığı bir ortamda bu salon, bu salonda söylenecek söz, bu salondan verilecek mesaj bu ülkedeki herkesin umudu haline gelecektir. Yani geçinemeyen ev hanımının, maaşı yetmeyen asgari ücretlinin, ayın sonunu getiremeyen emeklinin, herkesin gözü kulağı bu salonda, bu kürsüde Sayın Genel Başkanımızın vereceği mesajlar da olacaktır.

"GENEL BAŞKANIMIZ 150 KİŞİLİK ORDUSUYLA PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAK"

İlk kurultayımız olduğu için hem farklı bir heyecan yaşıyoruz. Hem kurultayımızın coşkulu, o umuda yakışır bir şekilde yapılmasını, eksiksiz bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. Yarın kurultayımız saat 10.00'da açılacak. Konuşmalar ve kurultay gündeminden sonra Sayın Genel Başkanımızı delegelerimiz seçecek. İkinci gün de parti organlarımızı, 150 kişilik Parti Meclisimizi, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyemizi delegelerimiz seçecek. Seçilmiş ve doğal olarak bin 202 delegemiz oy kullanacak. Ve bu salondan çıktıktan sonra yaklaşık dört aydır ilçe kongresi, ön seçim, il kongresi süreçlerinden sonra kurultayımızı yapıp Genel Başkanımız partimizi iktidara taşıyacak. 150 kişilik ordusuyla çalışmalarımıza başlayacağız. Artık bundan sonra parti içi seçimler geride kalacak. İktidara talip olduğumuzu, ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi bundan sonraki kadrolarımızla da bu süreci planlayacağız."

Kaynak: ANKA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu

Acı haberi Bakan Güler duyurdu! Görev başında şehit oldu
İstanbul Valiliği’nden uyarı: Yarın saat 05:00'a kadar kuvvetli fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği alarmda! Seferler iptal edildi, korular kapatıldı
7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

7 elma, 31 bin 500 liraya satıldı! Yanlış okumadınız
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur19

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

66 yıl önce bugünü işaret etmişti! Kıyamet kehanetinde beklenen gün geldi

Bugün kıyamet mi kopacak? 66 yıl önce verilen tarih geldi çattı
Can Yaman'ın son hali şaşırttı! 'Biraz fazla bronzlaşmış' dedirtti

Fotoğrafı gören "Ne olmuş Can'a" dedi!

S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı, 158 yolcu tahliye edildi

Bir türlü son bulmuyor! Bir yolcu uçağı daha acil iniş yaptı
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

Ünlü oyuncunun refleksi hayat kurtardı: Genç kızı ölümden çekip aldı

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları91

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası

Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Lahor'da çiftlikte kaplan saldırısına uğrayan 19 yaşındaki çalışan hayatını kaybetti

Kan donduran ölüm! Gencin son anları kamerada