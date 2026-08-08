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YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper Tutuklandı

YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper Tutuklandı
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Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Parti milletvekili Burhanettin Bulut, tutuklamaya tepki göstererek siyasi baskı olduğunu savundu.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı.

YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Ağustos'ta Manisa'da gözaltına alınmış ardından Ankara'ya getirilmişti. İlksen Özalper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Özalper'in tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bulut, şunları kaydetti:

"Hukuk adına utanç verici bir gün daha. Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'in tutuklanması, hukukun değil, siyasi baskının geldiği noktayı göstermektedir. Ancak yargıyı sopa gibi kullanarak bizi susturabileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Bizi gözaltılarla, tutuklamalarla, baskılarla sindiremeyeceksiniz. Korkmayacağız, susmayacağız, geri adım atmayacağız."

Kaynak: ANKA
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