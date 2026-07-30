YENİ Parti'li Asu Kaya 'kadın sünneti' tanıtımını Meclis gündemine taşıdı

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Ağrı'da tanıtımlarında "kadın sünneti" ifadesini kullanan hekim ve sağlık kuruluşu hakkında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Kaya önergesinde, "Tıbbi ve hukuki açıdan 'kadın sünneti' diye bir kavram yoktur. Yapılan işlem, kadının beden bütünlüğüne yönelik ağır bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Ağrı'da tanıtımlarında "kadın sünneti" ve "hud derisi alma" ifadesini kullanan hekim ve sağlık kuruluşu hakkında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Önergesinde, söz konusu uygulamaların uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile Türk Ceza Kanunu açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tıbbi ve hukuki açıdan 'kadın sünneti' diye bir kavram yoktur. Yapılan işlem, kadının beden bütünlüğüne yönelik ağır bir saldırıdır. Tarafı olduğumuz BM CEDAW Sözleşmesi ile İstanbul Sözleşmesi'nin 38. maddesi son derece nettir: Devletler, kadın genital sakatlamasını bir suç olarak tanımlamak, engellemek ve acil müdahalede bulunmakla yükümlüdür. Türk Ceza Kanunu kapsamında da açıkça 'kasten ağır yaralama' niteliğindeki bu insanlık dışı eylemin; 'hud derisi alma' veya 'klitoral başlık işlemi' gibi süslü terimlerin arkasına sığınılarak sosyal medyada pazarlanabilmesi kabul edilemez."

"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?" SORUSU

Önergesinde "kadın sünneti" adıyla tanıtım yapan hekim ve sağlık kuruluşu hakkında idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, uygulamanın kadın genital mutilasyonu kapsamında bilimsel ve hukuki açıdan incelenip incelenmediğini soran Kaya, tıbbi gerekliliği olmayan bu müdahaleler hakkında kaç ihbar alındığının ve kaç işlem yapıldığının açıklamasını istedi.

İnsan hakları ihlali teşkil eden bu ifadelerin sosyal medya reklamlarında açıkça kullanılmasına nasıl izin verildiğini ve özel sağlık kuruluşlarının denetim sıklığını soran Kaya, Dünya Sağlık Örgütü, UNFPA ve UNICEF tavsiyeleri doğrultusunda sağlık çalışanlarına yönelik bir rehber veya eğitim yayımlanıp yayımlanmadığı konusunda da açıklama talep etti.

Kaynak: ANKA