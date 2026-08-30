Haberler

YENİ Parti Milletvekilleri, Melih Meriç'i Hastanede Ziyaret Etti

YENİ Parti Milletvekilleri, Melih Meriç'i Hastanede Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bıçaklı saldırıda yaralanan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Zeybek, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde görevine döneceğini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Zeybek, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gaziantep'te 18 Ağustos'ta uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi nakledildiği İstanbul'da sürüyor.

YENİ Parti İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Meriç'i bugün tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Zeybek, şunları kaydetti:

"YENİ Parti Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'i, tedavi gördüğü hastanede; İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul Milletvekillerimiz Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek ile birlikte ziyaret ettik. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu görmek hepimizi mutlu etti. Kıymetli yol arkadaşımızın çok kısa süre içerisinde yeniden Gazianteplilerin yanında, sahada ve görev başında olacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Melih Meriç'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda aramızda görmeyi diliyorum."

Kaynak: ANKA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

Spor salonunda yangın! Onlarca kişi içeride mahsur kaldı
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

13 katlı plaza küle döndü! Bakın yangına ne sebep olmuş
Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz

Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz
Girne'deki facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Devletimizin tüm imkanları seferber edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Girne gemi faciasının ardından ilk sözler
Ferdi 90 dakika oynadı! Chelsea-Brighton maçında tam 7 gol

Ferdi oynadı, Chelsea-Brighton maçını izleyenler gollere yetişemedi
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeni takımına imzayı attı
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti