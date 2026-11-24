(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi önünde açıklama yaptı. Çelik, Çetin için cuma günü saat 11.00'de TBMM'de devlet töreni düzenleneceğini, öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni yapılacağını ve ardından Devlet Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin'in hayatını kaybetmesinin ardından tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Hikmet Çetin'in cenaze programına ilişkin bilgi veren Çelik, Çetin'in perşembe günü İstanbul'dan uğurlanacağını, cuma günü ise Ankara'da törenler düzenleneceğini açıkladı.

Çelik, şunları söyledi:

"Önceki dönem genel başkanlarımızdan, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Meclis Başkanlığı yapmış çok kıymetli bir büyüğümüz, değerlimiz Hikmet Çetin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kadıköy Koşuyolu'nda tedavi gördüğü hastanede bugün kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin aramızdan ayrıldı. Devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, uzlaşmacı tavrıyla bizlere örnek olan, yolumuzu aydınlatan çok kıymetli bir büyüğümüzü kaybettik. Cumhuriyete ve demokrasiye bir ömür adadı. Ülkemize çok çeşitli alanlarda hizmetler etti.

19 Mart'tan itibaren demokrasi mücadelemizde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İstanbul'un meydanlarında, Türkiye'nin meydanlarında, yeri geldi otobüs üzerinde, yeri geldi sokaklarda hem Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında oldu hem de yurttaşlarımızla bir arada oldu. Türkiyemiz çok büyük bir değerini kaybetti. Onu hiç unutmayacağız. Onun bilgeliği, tevazusu, devlet adamlığı her zaman bizim rehberimiz olacak. Ailesinin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun.

Perşembe günü İstanbul'dan uğurlayacağız Genel Başkanımız Sayın Hikmet Çetin'i. Cuma günü saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devlet töreni düzenlenecek ve öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sonrasında da Devlet Mezarlığı'na defnedilecek. Tekrar ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz. Tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA