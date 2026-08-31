Girne'deki gemi faciasında yaralılar konuştu: Uyarıya aldırış edilmedi

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(GİRNE) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarında alabora olan gemi faciasının ardından hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Gemiden yaralı kurtulan Murat Sapan adlı yurttaş gemideki yetkililerin dönülmesi noktasında defalarca uyarıldığını ancak bu uyarıya aldırış etmediklerini belirterek, "Uyarıya aldırış edilmediği için bu duruma gelindi. Batmadan önce bir kadının bağırışı duyuldu, 'Limana dönelim' diye" ifadesini kullandı.

Girne açıklarındaki gemi faciasında 8 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 18 kişiye ulaşma çabaları sürüyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Girne'deki gemi faciasına ilişkin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan'ı ziyaret ederek bilgi aldı. YENİ Parti heyeti, gemiden yaralı kurtulan yurttaşları ziyaret etti.

Bir akrabasını kaybeden ve bir akrabasının da kayıp olduğunu belirten Ramazan Ünal, "Buraya sahip çıkın. Morgu da gezin. Siz zaten Mersinlisiniz. Gündemde tutun. Yazık. Mücadele edin, diyeceğim başka bir şey yok. Teyzem kayıp. İnşallah çıkarılmıştır. Emniyete gittim, askeriyeye gittim, kayıpların içinde gözüküyor. Eniştem de vefat etti. Çok mağdur insanlar var. İnsanları bile bile öldürdüler" dedi. Başarır, "Hepsinin takipçisi olacağız" dedi.

Gemiden yaralı kurtulan Eda Yüce de yakınlarından haber alamadığını, gemi yetkililerini uyardıklarını anlattı. Yüce, "Ablamı Türkiye'ye göndermişler, bilinci kapalıymış" dedi. Başarır, Yüce'ye haber alamadığı yakınlarından bilgi alıp ileteceği sözünü verdi.

Gemiden yaralı kurtulan Murat Sapan adlı yurttaş da dön diye uyardıklarını belirterek, "Çok şey yaşandı. Tarifi yok. Can pazarıydı. Dön diye defalarca uyarıldı. Uyarıya aldırış edilmediği için bu duruma gelindi. Batmadan önce bir kadının bağırışı duyuldu, 'Limana dönelim' diye. Üç metrede iki tane kız çocuğu cesedi gördüm, daha niceleri var" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA