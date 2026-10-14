YENİ Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'gerçeği karartamazsınız' diye tepki verdi

YENİ Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'gerçeği karartamazsınız' diye tepki verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti İletişim hesabı, Halk TV'ye kayyım atanmasına videolu paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, 'Sansür korkunun, baskı çaresizliğin itirafıdır. Özgür basını susturamazsınız, gerçeği karartamazsınız' ifadeleri kullanıldı.
(ANKARA) - YENİ Parti İletişim hesabından yapılan açıklamada, "Sansür korkunun, baskı çaresizliğin itirafıdır. Özgür basını susturamazsınız, gerçeği karartamazsınız" denildi.
YENİ Parti İletişim hesabından Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Sansür korkunun, baskı çaresizliğin itirafıdır. Özgür basını susturamazsınız, gerçeği karartamazsınız" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA