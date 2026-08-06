Özel: Silahsızlanma ve demokratik zemin vurgusu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz." dedi.

Özel, Ankara Güvenpark'ta şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

TBMM'ye sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin konuşan Özel, hukukçularla bir araya geldiklerini ve komisyonda da çalışacaklarını söyledi.

Gazi ve şehit yakınlarının beklentilerinin karşılanmadığını öne sürerek, sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Özel, şu ifadeyi kullandı:

"Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz. Bu, bizim bin yıllık fikrimiz ve bunun Meclis'te konuşulmasını savunuyoruz. Bu sırada bir yandan sanki gazilerin ve şehit ailelerinin sorunları çözülüyormuş gibi bir izlenim yaratmayı samimiyetsiz buluyoruz."

Süreci bütün hassasiyetleriyle takip ettiklerini vurgulayan Özel, "İlk gün nasıl hassas bir yerdeysek bugün de aynı noktadayız. Her zaman söyledim. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Türkiye'nin geleceği açısından, terörün bitmesi açısından, bir daha gazilerin olmaması, şehitlerimizin olmaması açısından terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Özel, gaziler ve şehit yakınlarının sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, "İlgili komisyonlarda biz, dilimiz döndüğünce, size daha önce de söz verdiğim ve yaptığım gibi bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğim." dedi.

Şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olduklarını söyleyen Özel, talepleri dinledi.

Kaynak: AA