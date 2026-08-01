Yeni Parti Genel Başkanı Özel Beylikdüzü'nde partililere hitap etti:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Millet istedi, Yeni Parti kuruldu. Millet, emekli maaşından, kumbarasından, yastığın altından, kefen parasından yolladı. Yeni Parti'nin bütçesi bu oldu. Bizim gücümüz, milletten, milletin sevgisinden, umudundan geliyor." dedi.

Özel, İstanbul'da düzenlenen programda, beraberindeki partililerle Beylikdüzü Belediyesi'nden Yaşam Vadisi'ne kadar yürüdü.

Buradaki 6 Mayıs Sahnesi'nde konuşma yapan Özel, bugün 19 Mart'ın üzerinden 500 gün geçtiğini belirtti.

Milletin, Türkiye'nin ayakta olduğunu ve zor günlerin eninde sonunda biteceğini dile getiren Özel, haksızlıklara uğrayan ama yılmayan, durmayan, teslim olmayan ve milletle birlikte sokak sokak büyüyen bir hikayeleri olduğunu, birbirlerine güvendiklerini, kumpasın, iftiranın karşısında sonuna kadar direndiklerini söyledi.

Özgür Özel, "Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü'nden ayrılırken gözü arkada kalmadı. Beylikdüzü'nü geçmişte birlikte çalıştığı birine, Beylikdüzü'nün her metrekaresinde emeği olan birine, can yoldaşı Mehmet Murat Çalık kardeşine emanet ederek gitti. Mehmet Murat Çalık da kendisine duyulan güveni, partisinin adaylaştırmasını, iki seçim üst üste yüzde 50'nin üzerinde oy alarak görevini nasıl iyi yaptığını ve bu kente ne kadar iyi hizmet ettiğini dosta, düşmana gösterdi." diye konuştu.

Son seçimlerde, 47 yıl sonunda CHP'yi birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, "O gün, 31 Mart gecesi İstanbul'da, bu güzel şehirde tam 26 belediye kazandık. Bunda doğru adayların, iyi adayların, büyük mücadelenin, Ekrem Başkan'ın ekibinin ve şimdi Yeni Partinin kurucusu olan o günün İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bütün örgütümüzün emeği vardır." dedi.

Özgür Özel, 22 il gezdiğini ve kendisine söyleneni yaptığını, partisi için mücadele ettiğini, tüm yollar tükenince de yeni bir yol açmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Artık emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, kadınların, memurların ve engellilerin Yeni Partisi olduklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Yeni Partisinin yolu açık olsun. Büyük bir memnuniyetle, kıvançla ifade etmek isterim ki siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Millet istedi, Yeni Parti kuruldu. Millet adını böyle söyledi, adı Yeni Parti oldu. Millet, emekli maaşından, kumbarasından, yastığın altından, kefen parasından yolladı. Yeni Parti'nin bütçesi bu oldu. Bizim gücümüz, milletten, milletin sevgisinden, umudundan geliyor."

Kaynak: AA