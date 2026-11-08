YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, Özgül ailesine adalet çağrısı yaptı

(ANKARA) - YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, motokuryelik yaptığı sırada trafikte öldürülen Gazi Üniversitesi öğrencisi Samet Özgül'ün annesi Hacer Baran Özgül ve kardeşi Berna Özgül ile bir araya geldi. Özgül'ün ölümünün üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığına işaret eden Aydın, yetkililere çağrıda bulundu.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, motokuryelik yaparken trafikte uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi öğrencisi Samet Özgül'ün ailesiyle görüştü.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Motokuryelik yaparken trafikte canice katledilen Gazi Üniversitesi öğrencisi Samet Özgül'ün annesi Hacer Baran Özgül ve kardeşi Berna Özgül ile bir araya geldik. Samet'in yarım kalan hayallerinin, ailesinin dinmeyen acısının üzerinden tam 4 yıl geçti. Ancak adalet hala yerini bulmadı. Yetkililer artık üzerlerine düşeni yapmalı, genç yaşta hayattan koparılan Samet için adalet sağlanmalıdır. Başta Samet'in ailesi olmak üzere, karşılaştıkları tüm hukuksuzluklara rağmen adalet mücadelesini sürdüren herkesin sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA