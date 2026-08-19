Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltı sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e yapılan bıçaklı saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Çeber, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'e bıçaklı saldırı olayının şüphelisi S.A.K, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç, araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D, şüphelinin yakını H.K ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Olay

Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Şüpheli S.A.K'nin kaçtığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA