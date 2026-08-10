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YENİ Parti Grubu Çerçeve Yasa İçin Kapalı Toplantı Yaptı

YENİ Parti Grubu Çerçeve Yasa İçin Kapalı Toplantı Yaptı
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YENİ Parti Grubu, TBMM'de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kapalı toplantı düzenledi. Bugün Genel Kurul'da oylanacak Çerçeve Yasa ile ilgili tutumun belirlendiği toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Grup kararını Özel, Genel Kurul'daki konuşmasında açıklayacak.

(ANKARA) - YENİ Parti Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında TBMM'de kapalı olarak toplandı. Bugün Genel Kurul'da oylanacak "Çerçeve Yasa"da grubun tutumunun ne olacağının kararlaştırıldığı toplantı 40 dakika sürdü. Grup kararını Özel, Genel Kurul'da yapacağı konuşmada açıklayacak.

Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin bugün TBMM Genel Kurulu'na gelerek oylanması bekleniyor. YENİ Parti Grubu, teklife karşı tutumlarını netleştirmek üzere bugün TBMM'de kapalı grup toplantısı yaptı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü.

Toplantının ardından açıklama yapılmazken grup kararının Özel tarafından Genel Kurul'da açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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