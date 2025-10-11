Yeni Medya Akademisi Açıldı

Arnavutköy Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Yeni Medya Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, iletişimin artık yalnızca ekranlarda değil, cep telefonlarında ve farklı platformlarda olduğunu söyledi.

Candaroğlu, "Biz Arnavutköy Belediyesi olarak bu dönüşümü takip eden değil, yön veren bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Yeni Medya Akademisi ile iletişimin gücünü gençlerimizin enerjisiyle birleştiriyor, dijital dünyanın kapılarını onlara sonuna kadar aralıyoruz." dedi.

Dezenformasyonla mücadele, doğru bilgiye erişim ve algı yönetimi konularında bilinçli bir medya kuşağı yetiştirmenin önemli olduğunu söyleyen Candaroğlu, "Gençlerimizin hem üreten hem de sorgulayan bireyler olarak dijital mecralarda güvenilir bilginin sesi olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Törenin ardından Başkan Candaroğlu ve davetliler, akademideki sınıfları, ses ve kurgu stüdyolarını, kamera ve yayın odalarını gezdi.

Yeni Medya Akademisi

Yeni Medya Akademisi'nde, radyo yayıncılığı, podcast üretimi, sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, fotoğrafçılık, video kurgu, dublaj, seslendirme, kamera çekim teknikleri ve editörlük gibi alanlarda uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, İbn Haldun Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Program, gençlerin hem teknik hem de iletişim becerilerini geliştirmelerine, bilgi kirliliğiyle mücadelede doğru iletişim tekniklerini öğrenmelerine katkı sağlayacak.