Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu

Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, merkez üssünün Tadine'nin 80 kilometre kuzeydoğusu olduğunu ve depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi; henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Loyalty Adaları'nın Tadine bölgesinin 80 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA