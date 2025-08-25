İstanbullular dikkat! Bu gece trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu gece trafiğe kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Yeni Galata Köprüsü'nün 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak. Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

Kaynak: AA / Yusuf Kaan Bozdağ - Güncel
