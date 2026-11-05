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Yeni Delhi polisi, Meta hakkında çocuk istismarı içerikleri nedeniyle inceleme açtı

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Yeni Delhi polisi, Meta'nın platformlarında çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin bulunması nedeniyle şirket hakkında inceleme başlattı. NHRC üyesi Priyank Kanoongo, komisyonun talimatları doğrultusunda inceleme raporu düzenlendiğini açıkladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın platformlarında çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin bulunması nedeniyle şirket hakkında inceleme başlattı.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) üyesi Priyank Kanoongo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kanoongo, NHRC'nin talimatları doğrultusunda Yeni Delhi polisinin Meta'nın platformlarında çocukların cinsel istismarına ilişkin materyallerin bulunması nedeniyle bir inceleme raporu düzenlediğini duyurdu.

BBC'nin yürüttüğü araştırmada Instagram'ın, Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamlar yayımladığı ortaya konulmuştu.

Araştırmanın ardından Hindistan hükümeti, Meta'ya platformlarındaki, çocukların cinsel istismarına yönelik tüm reklam ve içeriklerin kaldırılması talimatını vermişti.

Meta, Instagram'da çocukların cinsel istismarına yönelik içerikleri tanıtan ücretli reklamların ortaya çıkarılmasının ardından, Eylül'de bu tür vakaları doğrudan Hindistan makamlarına bildirmeye başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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