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YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, internet üzerinden dolandırıcılık yapmaya zorlandığı belirtilen 164 yabancı uyruklu kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Delhi polisinden yapılan açıklamada, başkentte büyük bir uluslararası çevrim içi dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, zorla çalıştırılan 92 Endonezyalı ve 72 Malezyalının kurtarıldığı ve dolandırıcılık şebekesinin çökertildiği aktarıldı.

Olayla bağlantılı olarak Malezya uyruklu bir kişi gözaltına alınırken şebekenin insan ticareti, hukuka aykırı biçimde alıkoyma ve yabancı uyruklu kişileri internet dolandırıcılığı yapmaya zorlama faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu uluslararası suç şebekesindeki diğer kişilerin belirlenip yakalanması ve finans ayağının da aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bilgisi yer aldı.

Yabancı uyruklu kişilerin iş vaadi ve kazançlı fırsatlar gibi çeşitli bahanelerle Hindistan'a getirildiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin ülkeye gelmelerinin hemen ardından "alıkonulup siber dolandırıcılık faaliyetlerine katılmaya zorlandığı" öne sürüldü.

Kaynak: AA