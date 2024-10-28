Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Tehlike Sinyalleri Veriyor

- Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyede

Hava kalitesi DSÖ'nün tavsiye ettiği sınırı 25-30 defa geçti

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği sınırı 25-30 defa geçtiği kaydedildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin son birkaç gün içinde son derece kötü seviyelere gerilediği kaydedildi. Yeni Delhi ve Hindistan'ın kuzeyindeki pek çok şehirde her yıl Ekim ila Ocak ayları arasında aşırı derecede hava kirliliği yaşanırken, kentlerde etkili olan hava kirliliği işletmelerin kapanmasına, okullarda eğitimlere ara verilmesine ve ulaşım da aksamalara neden oluyor. Geçtiğimiz hafta da Yeni Delhi'nin çeşitli noktalarında hava kirliliği seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği sınırı 25-30 defa geçtiği kaydedildi. Uzmanlar, Perşembe günü Diwali bayramı sırasında havai fişek kullanımı ve çevre eyaletlerdeki mahsul kalıntılarının yakılması nedeniyle kentin hava kalitesinin ilerleyen günlerde daha kötüleşeceği konusunda uyardı. Ayrıca, Yeni Delhi halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapan uzmanlar, halka kendi araçları yerine toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu.

Hükümet verilerine göre, akciğerlerin derinliklerine kadar girerek çeşitli hastalıklara neden olabilen metreküp başına düşen ince parçacıklı madde yoğunluğunun bugün bazı bölgelerde metreküp başına 350 mikrograma kadar ulaştığı kaydedildi.

PM 2.5 seviyeleri 300 ila 400'e ulaştığında hava kalitesi çok kötü olarak sınıflandırılırken, sınır 400-500'e ulaştığında şiddetli olarak adlandırılıyor. Yeni Delhi hükümeti, Diwali Bayramı nedeniyle her yıl belli dönemlerinde hava kalitesinin en kötü seviyelere ulaşması nedeniyle havai fişeklerin üretilmesi, depolanması, satışı ve kullanımını yasaklıyor.