Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağış mı yaptı? Tartışmalara Acun Ilıcalı noktayı koydu

Birçok televizyon ve radyo kanalında ortak yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" programında 50 milyar liralık bağış yaptığı öne sürülen Yeni Çamoluk Otomotiv isimli firma sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek firmanın 50 milyar lira değil 50 bin TL bağış yaptığını ifade etti.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu.

O FİRMA 50 MİLYAR TL BAĞIŞ MI YAPTI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, firması adına 50 milyar lira bağışladığını ifade etti.

TARTIŞMAYA ACUN ILICALI NOKTAYI KOYDU

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan firma ile ilgili programda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'dan bir açıklama geldi. Bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek firmanın 50 milyar lira değil 50 bin TL bağış yaptığını ifade etti.

"BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Biraz önce bir bağlantıda bir vatandaşımız 50 milyar TL demiş. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu tarz yayınlarda öyle dil sürçmeleri olur" ifadelerini kullandı.