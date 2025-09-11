Yeni BND Başkanı Martin Jaeger Göreve Başladı

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanlığına atanan Martin Jaeger göreve başladı.

Başkent Berlin'de bulunan BND merkezinde, Bruno Kahl'dan görevi devralan Jaeger için tören düzenlendi.

Törene katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkedeki istihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, onlarca yıldır özgürlük, barış ve refah içinde yaşamayı sağlayan Avrupa güvenlik mimarisinin temellerinin kırılgan hale geldiğini söyledi.

Her gün altyapıya yönelik saldırılar, sabotaj eylemleri, casusluk ve dezenformasyonla mücadele edildiğini anlatan Merz, mevcut güvenlik durumunun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir bir dönemde bu kadar ciddi olmadığını ifade etti.

Almanya'daki İstihbarat servislerinin donanımını ve yasal çerçeve koşullarını iyileştireceklerini aktaran Merz, "Bunlar, gelecek yıllarda BND ile sahip olduğumuz potansiyeli daha iyi bir şekilde değerlendirmek için attığımız adımlar olacak." dedi.

Merz, Almanya'da çok iyi güvenlik birimlerine sahip olduklarını belirterek, bu seviyenin korunması ve daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Birçok açıdan büyük belirsizliklerin olduğu bir ortamda faaliyet gösterildiğini söyleyen Merz, daha proaktif hareket etmek için sivil, askeri ve teknik olarak iyi organize olmuş dış istihbarat servisinin güvenilir bir şekilde sağlayacağı bilgilere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Merz, BND'nin en üst seviyede faaliyet göstermesini, ülkedeki diğer güvenlik makamları ve uluslararası alandaki ortaklarla mükemmel bir işbirliği içinde olmasını istediğini kaydetti.

BND Başkanlığına atanan Jaeger, daha önce Kiev, Bağdat ve Kabil'de büyükelçi olarak görev yapmıştı.

Yerel medyadaki haberlerde ise 9 yıldan bu yana BND Başkanlığı yapan Bruno Kahl'ın ise Vatikan Büyükelçisi olacağı belirtildi.