Yeni atanan Melike öğretmen, kazada öldü

Güncelleme:
Zonguldak'ta akü takviyesi yapılan hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan, 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta görevine yeni atanan öğretmen Melike Arıkan (27), akü takviyesi yapılan hafif ticari aracın hareket edip çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 25 Şubat'ta İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak ile Hürriyet Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.C.'ye ait 35 CFV 074 plakalı hafif ticari araç, bir başka araca akü takviyesi yaparken bir anda hareket etti. Hafif ticari araç, çöp konteynerine çarpıp yoldan geçen baba Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27) ile Berna K. (19) ve akü takviyesine yardım eden Mehmet Özgür C.'yi (45) yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kente öğretmen olarak yeni atanan Melike Arıkan, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Düzce Yığılcalı olduğu bildirilen Arıkan'ın ölümü yakınlarını üzdü. Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
