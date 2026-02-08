Haberler

Sinop ve Şanlıurfa Birecik Adalet Binalarının yapım ihalesi yarın gerçekleştirilecek

Sinop ve Şanlıurfa Birecik Adalet Binalarının yapım ihalesi yarın gerçekleştirilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop ve Şanlıurfa Birecik'teki yeni adalet binalarının yapım ihalelerinin yarın yapılacağını duyurdu. Bakan Tunç, bu adalet binalarının modern ve insan odaklı olarak tasarlandığını vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop Adalet Binası ve Şanlıurfa Birecik Adalet Binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetini daha yukarılara çıkarmak için gayretle çalıştıklarını, fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini, hizmetlerin etkinliğini artırdıklarını belirtti.

Sinop Adalet Binasının yapım ihalesini yarın gerçekleştireceklerini aktaran Tunç, "Adalet binamız 21 bin 769 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, alt zemin, zemin, 2 kat ve çatı katı, 35 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 16 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 213 araçlık otoparktan oluşacak. Bu önemli eserin şimdiden şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, yarın ayrıca Şanlıurfa Birecik Adalet Binasının yapım ihalesinin de gerçekleşeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Adaletin vakarına uygun, modern, insan odaklı ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış adalet binaları inşa etmeyi sürdürüyoruz. Birecik Adalet Binamız, 16 bin 227 metrekare inşaat alanı, bodrum, zemin ve 2 kat, 51 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 28 duruşma salonu, ilçe seçim müdürlüğü, icra müdürlüğü, denetimli serbestlik müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünden oluşacak. Adalet binamızın ilçemize, şehrimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi