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Yengi Mecmua, yapay zeka destekli dijital platformunu yayına açtı

Yengi Mecmua, yapay zeka destekli dijital platformunu yayına açtı
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Edebiyat, kültür ve düşünce alanında yayın yapan Yengi Mecmua, yenilenen internet sitesiyle birlikte yapay zeka destekli poetika aracını kullanıcıların erişimine açtı. Platform, kayıt merkezli edebiyat yaklaşımını dijital ortamda daha etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor.

Edebiyat, kültür ve düşünce alanında yayın yapan Yengi Mecmua, yenilenen internet sitesiyle birlikte yapay zeka destekli poetika aracını kullanıcıların erişimine açtı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, yeni yayın dönemi kapsamında hayata geçirilen yeniliklerle Yengi Mecmua'nın kayıt merkezli edebiyat yaklaşımının daha erişilebilir ve etkileşimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yenilenen internet sitesi kapsamında ayrıca "Kayıt Merkezli Okuma: Sözden Ekrana Anlamın Dönüşümü" başlıklı dijital flipbook da okurların kullanımına sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yengi Mecmua Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Enis Özel, kayıt ortamlarının anlam ve öğrenme biçimleri üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, sözlü kültürden dijital platformlara uzanan süreçte bilgiye ulaşma ve öğrenme yöntemlerinin değiştiğini belirterek, farklı mecraların içeriklerle kurulan ilişkiyi de dönüştürdüğünü ifade etti.

Edebiyatın yalnızca metinlerden ibaret olmadığını aktaran Özel, şiir ve edebi eserlerin farklı kayıt ortamlarında farklı deneyimler sunduğunu kaydetti.

Platformun yeni internet sitesinde kullanıma açılan yapay zeka destekli poetika aracıyla kullanıcılar, kayıt merkezli okuma yaklaşımı, şiir, dijital kültür, yayıncılık, algoritmalar ve yapay zeka çağında edebiyat gibi başlıklarda soru yöneltebilecek.

Yeni sistemle birlikte platform, yalnızca yayınların yer aldığı bir mecra olmanın ötesine geçmeyi, edebiyat ve poetika tartışmalarının sürdürülebileceği dijital bir alan oluşturmayı amaçlıyor.

Yayın hayatına 2021'de başlayan Yengi Mecmua, edebiyat, kültür ve düşünce alanında bağımsız yayın faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
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