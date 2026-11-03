Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemenli Husiler, Abha Havalimanı'na saldırıyla uçuş trafiğini durdurduğunu duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı İHA ile, Hamis Muşayt'taki hava üssünü balistik füzeyle vurduklarını ve uçuş trafiğinin durduğunu öne sürdü. Arap Koalisyonu bir füzenin etkisiz hale getirildiğini, Sivil Savunma ise tehlikenin geçtiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı ile Hamis Muşayt kentindeki hava üssüne insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ilk saldırıda ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'nın İHA ile hedef alındığını ve tam isabet sağlandığını, saldırının havalimanında uçuş trafiğinin durmasına yol açtığını öne sürdü.

İkinci saldırıda ise yine güneydeki Hamis Muşayt'taki hava üssünün balistik füzeyle hedef alındığını aktaran Seri, bu saldırıda da hedefin doğrudan vurulduğunu ileri sürdü.

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneyine fırlattığı bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, söz konusu füzenin nerede engellendiği ya da maddi hasara ve yaralanmaya sebep olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Sivil Savunma Müdürlüğü ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Abha ve Hamis Muşayt için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurduktan sonra tehlikenin geçtiğini bildirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 105 sitede yayınlandı.
Trump seçim telaşındayken Tahran'da dikkat çeken afişler

Trump seçim telaşındayken ünlü meydanda dikkat çeken afiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta yaya geçidinde duran otomobile kamyon çarptı! Bir kadın son anda kurtuldu

Yayaya yol veren otomobile kamyon çarptı! O anlar kamerada
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Şalvarları giyip tüfekleri kaptılar! Hedefi 12'den vuruyorlar

Görüntü Konya'dan! Sayıları 100'e ulaştı
50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi

Can pazarı! 50 metre uçuruma yuvarlandı
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan

Dev maçın skorunu verdi! İşte kazanan
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Kulüpten önce Fenerbahçe'nin yeni hocasını Rıdvan Dilmen açıkladı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı

Son karar verildi! O maçta takımın başında